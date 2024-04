Il nuovo film di Garland ambientato in una cruenta guerra civile negli Stati Uniti

Ora è recidivo con questo film, fingendo che uno dei tanti sanguinosi conflitti che attualmente infiammano Africa, Asia e Medioriente si svolga invece nel cosiddetto ‘bastione’ della democrazia occidentale, cioè negli Stati Uniti. C’è qui in corso una cruenta guerra civile, quasi fossimo tornati alla fine del diciannovesimo secolo, illustrata da Garland senza risparmiarci nulla.

Quasi come in uno dei tanti film del passato sul Vietnam, è una fotoreporter di guerra cinica e apatica per quante ne ha viste nella sua vita. Si accompagna ai giornalisti interpretati da Wagner Moura (indimenticabile Pablo Escobar in Narcos) e da Stephen McKinley Henderson e soprattutto dalla giovane ma già navigata attrice Cailee Spaney (la ritroverete anche in Priscilla di Sofia Coppola), una ‘ragazzina’ che vuole diventare fotoreporter di guerra esattamente come la Dunst

'Civil war' porta la guerra negli Stati Uniti: l'assurdità dell'orrore pervade tutto…La fantascienza è solo nel luogo, perché di guerre così è attualmente pieno il mondo. La sfida di Alex Garland con il suo film Civil War è quella di cappottare la realtà.

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: senza l'aiuto degli Stati Uniti dovremo ritirarci

Stati Uniti, Obama e Clinton alla raccolta fondi per Joe Biden a New York

Zelensky agli Stati Uniti: 'Dateci i missili per colpire la Crimea'
Caccia italiani intercettano aerei russi nel Baltico. Kiev, allerta aerea nella capitale e in altre regioni ucraine

Negli Stati Uniti la religione influenza ancora la politica
Le tante fedi, per lo più protestanti, sono radicate nella società e possono cambiare le dinamiche elettorali di un paese storicamente laico

Influenza aviaria, una mucca da latte ha contagiato una persona negli Stati Uniti
La malattia, che ha devastato popolazioni di uccelli e mammiferi marini, è solo recentemente comparsa tra i bovini. Bere latte pastorizzato è sicuro

