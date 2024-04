Il nuovo direttore sportivo del Napoli può arrivare dalla Juventus: il percorso inverso tra Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli. Voci, indiscrezioni e notizie rimbalzate sui social che si sono inseguite per mesi, fino a quando il dirigente toscano ha effettivamente lasciato il Napoli per essere investito del ruolo diLa situazione sotto al Vesuvio è chiara da tempo, cioè da quando Giuntoli ha fatto i bagagli e ha preso il treno per il Nord.

Aurelio De Laurentiis ha affidato il ruolo da ds a Mauroin estate, ma la sensazione che fosse un incarico ad interim non è mai passata e da diversi mesi il patron azzurro sta svolgendo un vero e proprio casting per un nuovo uomo forte in dirigenza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, in pole position adesso c’è proprio Giovanni Manna.della dirigenza, ecco chi è Giovanni Mann

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



calciomercatoit / 🏆 38. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giovanni Manna vicino al NapoliGiovanni Manna è a un passo dal Napoli: c’è un contratto di cinque anni che va semplicemente firmato e depositato, facendo decadere quello che lo lega alla Juve fino al 2025.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis ha scelto MannaLe ultime sul nuovo direttore sportivo. Aurelio De Laurentiis si appresta ad affidarsi ad un nuovo dirigente: ecco Manna

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »

Manna in arrivo dalla Juve, per la panchina sale Italiano: il punto sulle strategie del NapoliGiovanni Manna dalla Juventus al Napoli, un'idea per la prossima stagione che nelle ultime ore ha preso velocemente consistenza. Con il contratto dell'attuale direttore sportivo Mauro Meluso in scaden

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli, De Laurentiis punta su Manna della Juve per la rifondazione azzurraIl numero uno del club campione d'Italia ha scelto l'uomo a cui affidare la direzione dell'area tecnico-sportiva: tutti i dettagli e i retroscena

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Juventus, al Mondiale per club 'grazie' al Napoli: il nuovo torneo regala soldi e sogniSerata felice quella di ieri per la Juventus, pur non partecipando quest'anno alle coppe europee. Con l'eliminazione del Napoli dalla Champions, i bianconeri hanno guadagnato l'accesso al nuovo Mondia

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cobolli Gigli apre al dopo Allegri: “Sarebbe perfetto per la Juventus”La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »