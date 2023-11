Il numero medio di partner sessuali degli italiani prima del matrimonio

Fino a poco tempo fa, la prima notte di nozze rappresentava per la maggior parte delle coppie un momento importante: cercando di rispettare il precetto cattolico che prevedeva di arrivare illibati al matrimonio, i due nubendi appena sposati ne approfittavano per congiungersi, anche da un punto di vista fisico. Oggi, questa «tradizione» è caduta in disuso e la maggior parte delle persone, sia uomini che donne, al matrimonio ci arrivano con un più o meno cospicuo numero di partner precedenti.

Quanti? È ovvio che varia da persona a persona, ma il Censis ha rivolto in un recente sondaggio questa domanda a un bacino di partecipanti sotto i 40 anni, per indagare appunto quale fosse il numero medio di partner prematrimoniali degli italiani. In Italia, a 40 anni, il numero medio di partner sessuali avuti è di 6 Secondo quanto emerso dal «Rapporto Censis -Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani 2019», oggi il numero medio di partner sessuali avuti entro i quarant’anni è di 6: 4 per le donne, 7 per gli uomin





Leggi di più: VANİTYFAİRIT » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

SKYTG24: Pil Italia, deficit secondo trimestre 2023 al 5,4%: secondo più alto in EuropaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pil Italia, deficit secondo trimestre 2023 al 5,4%: secondo più alto in Europa

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

LASTAMPA: Allarme Censis: la mancanza di lavoratori costa all’Italia 28 miliardi di euroGardini (Confcooperative): squilibrio troppo forte, imprese penalizzate

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

LİBERO_OFFİCİAL: Patrick Zaki, twitta contro l'Italia: "Non esiste scelta equilibrata", è buferaAncora lui, coni suoi retweet. Stavolta attento a dosare le parole perché le sfuriate anti-Israele e contro «Netanyahu serial killer&raqu...

Fonte: Libero_official | Leggi di più »

TODAY_İT: Berlusconi, Gad Lerner: "La morte di Flavia Franzoni Prodi ci ricorda che esiste un'Italia migliore"Su Twitter la riflessione del giornalista nel giorno dei funerali del leader di Forza Italia

Fonte: Today_it | Leggi di più »

LASTAMPA: Christian Greco: “Solo in Italia esiste l’ingerenza politica ognuno faccia il proprio mestiere”Il direttore del Museo Egizio dopo le parole dell’assessore Marrone (FdI): «All’estero mai visto niente di simile, serve un sistema di valutazione chiaro»

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

ADNKRONOS: Ambiente, Italia perde primato in economia circolare secondo CirconomiaEconomia circolare e transizione ecologica: l’Italia perde la medaglia d’oro e la consegna all’Olanda. È questo quanto emerge dal quarto rapporto Circonomia, il festival internazionale della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club e

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »