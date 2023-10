Il neurologo Rosario Sorrentino: «Il panico? Si batte così»

Dai farmaci alle buone abitudini, il neurologo Rosario Sorrentino racconta come ha curato la figlia Giulia: «Gli attacchi si possono gestire», Sorrentino di cognome anche lei: «Papà, stamattina, di caffè ne ho preso solo uno, posso berne un altro?». Lui, accigliato: «Andiamo avanti».

Racconta che, ora, ha inseguito il padre per un anno, pregandolo di scrivere il libro con lei? Perché ci teneva tanto? «Perché lui mi ha curato e mi ha ridato la stabilità mentale persa. Perché mi ha insegnato a dare il giusto nome a panico e depressione. E perché volevo essere utile agli altri, ma non avevo titoli e preparazione per scrivere un libro né avrei voluto farlo con altri che con lui».«Perché sapevo quanto le sue domande potessero essere incalzanti e il backstage di un prodotto creativo lo conoscono solo i protagonisti.

Lui: «Volevo che passasse il concetto che, quando si cura un paziente, su certe regole non si negozia. Quando do delle prescrizioni, posso apparire autoritario, ma solo così si possono ottenere risultati».«Dieci anni fa, a 17 anni e senza spiegazione, andava tutto bene. Stavo tornando a casa dopo essere stata dal parrucchiere e inizio ad avvertire tachicardia, fame d’aria… Ho sentito gambe e braccia che si staccavano, gli arti paralizzati, pensavo di avere un ictus. headtopics.com

Lui: «La terapia non si comincia al primo attacco, ma solo se l’episodio si ripete periodicamente e causa ansia e paura che torni. E comunque, alle prime avvisaglie, è già bene cambiare lo stile di vita. Infatti, abbiamo dedicato un intero capitolo all’attività aerobica che è di per sé terapeutica».«L’attacco non si presenta sempre nello stesso modo.

