Il neo eletto presidente di Taiwan: "Popolo ha resistito a pressioni esterne"

Il neo eletto:"Popolo ha resistito a pressioni esterne". La reazione di Pechino:"Voto non cambia inevitabile percorso verso riunificazione". Biden:"Usa non sostengono indipendenza Taiwan". Lai, vicepresidente di Taiwan e candidato del Partito Democratico Progressista,. Il suo risultato conferma per la terza volta alla guida di Taiwan il Partito Democratico Progressista anti cinese.

'', le prime parole che Lai ha rivolto ai suoi sostenitori al quartier generale della campagna elettorale del Dpp dopo che le urne lo hanno incoronato presidente. ''. Questo è il nostro impegno incrollabile - ha affermato - Taiwan ha ottenuto una vittoria in nome delle democrazie".il popolo taiwanese ha resistito con successo agli sforzi di forze esterne per influenzare le nostre elezioni . Solo il popolo di Taiwan ha il diritto di scegliere il proprio presidente - ha scandito - confidiamo in questo". Spiegando che studierà l'agenda politica dei suoi avversari, Lai ha aggiunto che si impegnerà a portare nel suo governo talenti provenienti da contesti politici divers





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Taiwan elegge William Lai Ching-te come presidente nonostante le minacce della CinaTaiwan ha eletto William Lai Ching-te come presidente nonostante le minacce della Cina. Il Partito Democratico Progressista perde la maggioranza in Parlamento. Le dichiarazioni di Joe Biden e del governo cinese evidenziano le difficoltà di allontanarsi dallo status quo.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Il progressista Lai sarà il nuovo presidente di Taiwan. Cina: “Non impedirà riunificazione”Taiwan resta in mano ai progressisti. Manca solo l’ufficialità, ma con il 95% delle schede scrutinate e 5,3 milioni di voti ottenuti, l’attuale vicepresidente Lai Ching-te, noto come William Lai, diventerà il nuovo presidente dell’isola ribelle.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Taiwan, netta vittoria di William Lai. Cina: «Risultato non impedirà riunificazione». Biden, Usa non ...L’Unione europea si congratula con Taiwan per la partecipazione della popolazione alle elezioni e, in una nota, ricorda che i “nostri sistemi di governo sono basati sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani”

Fonte: sole24ore - 🏆 1. / 98 Leggi di più »

Elezioni a Taiwan: il futuro dell'isola e i rapporti con la CinaIl 13 gennaio i cittadini di Taiwan andranno alle urne per scegliere il nuovo presidente e rinnovare il Parlamento. Il voto avrà un impatto significativo sui rapporti con gli Stati Uniti e la Cina, che minaccia la "riunificazione" con l'isola. Quali saranno le conseguenze per l'economia taiwanese? Ne parliamo con il Direttore Generale Riccardo T. N

Fonte: Today_it - 🏆 12. / 72 Leggi di più »

Taiwan, i tre candidati in gara: chi sonoChi appoggia la Cina?

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Si chiama popolo. Ridono di Atreju, ma è stata una festa vitaleMeloni è ambigua, è contraddittoria, un po’ asinella, però alla sua manifestazione c’era gente, entusiasmo, voglia di fare. A sinistra si cerca il federatore i…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »