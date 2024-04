Il Napoli si allena dopo il pareggio con il Frosinone

è tornato in campo nella mattinata di oggi dopo il pareggio interno col Frosinone . Questo il report del club azzurro dopo la seduta odierna:"Dopo la gara con il Frosinone , il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l' Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A .

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa si sono allenato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Juan Jesus e Contini".TOP NEWS ore 13 - N'Dicka sta bene: le ultime.

Pioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo. Marotta dovrà inventarsi altri ThuramPioli, questi risultati mettono a rischio la conferma. Quanto vale Vlahovic? Cairo e un Toro che merita il salto di qualità. Inter scudetto a un passo.

Napoli Allenamenti Frosinone Empoli Serie A

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Frosinone, Pnrr: intesa tra Provincia e Guardia finanza per monitoraggio progetti investimentoLa Provincia di Frosinone e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Frosinone, seduta in vista del Napoli: Gelli e Marchizza in gruppoDopo il pareggio per 0-0 al Benito Stirpe contro il Bologna di domenica scorsa, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha ripreso gli allenamenti con una seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Frosinone, Di Francesco: le parole del tecnico dei leoni per la trasferta di Napoli14.10 - A due giorni da Napoli-Frosinone, gara in programma domenica alle ore 12:30, parlerà tra qualche minuto presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone il tecnico dei canarini

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Napoli-Frosinone, Di Francesco: 'Al Maradona con coraggio e attenzione'Leggi su Sky Sport l'articolo Napoli-Frosinone, Di Francesco: 'Al Maradona con coraggio e attenzione'

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Frosinone, Di Francesco: 'Vinto a Napoli con il 3-4-2-1, attenzioni alle individualità'Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato del match contro il Napoli e del modulo: 'Noi abbiamo vinto a Napoli giocando col 3-4-2-1. I principi da

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Cheddira al Frosinone: il futuro dell'attaccante ancora incertoIl procuratore di Cheddira parla del futuro dell'attaccante al Frosinone e dell'interesse del Napoli.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »