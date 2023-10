Il Napoli recupera una pedina fondamentale: è tornato ad allenarsi in gruppo Zambo Anguissa

"Seduta pomeridiana per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto lavoro di possesso palla e seduta tattica sul campo 2. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazione.

Il mercato della Juve, le nostre Nazionali e il confronto 'Champions': siamo un paese per vecchiSerie A, per i prossimi 5 anni diritti Tv ancora a Dazn e Sky. De Laurentiis: sconfitta del calcio italianoParte oggi la squalifica di Tonali.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Napoli, De Laurentiis torna a Castel Volturno: resterà ancora al fianco di GarciaIl Napoli è tornato a Castel Volturno dopo il successo in Champions, dove De Laurentiis arriverà oggi dopo aver essersi già confrontato ieri con Garcia, in particolare sull’ultima mezz’ora di B Leggi di più ⮕

Napoli, l'allenamento verso il Milan: Osimhen in permesso, si rivede AnguissaDopo la vittoria di Champions contro l&39;Union Berlino il Napoli è tornato ad allenarsi in vista della sfida contro il Milan. IL REPORT - Dopo il successo a Berlino in Champions League, il Napoli Leggi di più ⮕

Anguissa, numeri e statistiche del centrocampista camerunenseCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Roma, lite tra ambulanti in Prati: uno è stato spinto giù per le scale e ora rischia di morireLo ha afferrato prima per la maglietta, trascinandolo fino alle scale che da Castel... Leggi di più ⮕

Paura a Castel Gandolfo, una famiglia di cinghiali terrorizza i clienti di un localePaura a Castel Gandolfo, una famiglia di cinghiali corre verso i clienti lungo la recinzione di un... Leggi di più ⮕

Osimhen non ha seguito il Napoli a Berlino, Sosa: 'Con Marino ds non sarebbe successo'L'ex attaccante del Napoli, Roberto Sosa, è intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli'. Queste le sue dichiarazioni sulla presenza di Osimhen in Germania ma senza seguire i co Leggi di più ⮕