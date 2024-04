Il Napoli e l'Atalanta si sfidano per Teun Koopmeiners

Quante volte? La prima notte, e fu amore a prima vista, il 22 ottobre del 2020; e la seconda, egualmente rovente, il 3 dicembre: mentre si guardava intorno, sentendo il venticello calunnioso d’una crisi ormai evidente, Cristiano Giuntoli prendeva appunti nella memoria e al secondo allungo, uno strappo secco, di Teun Koopmeiners (22 anni all’epoca) decise di osare.

Con quattordici milioni di euro, si sarebbe chiuso al volo un affare che stava germogliando tra i fili d’erba d’uno stadio fatto a misura d’uomo: ma il mercato, si sa, è un diavolo che fa pentole e pure coperchi. Per un bel po’, il Napoli ci ha provato, poi le strade dei Progetti non si sono incrociate e l’ Atalanta , che è sveglia, non ha bruciato quelle chanches offerte dal destino: un clic, un bonifico ed ecco il prototipo del centrocampista moderno a Zingoni

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



CorSport / 🏆 41. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Atalanta, c'è fiducia per la presenza di Teun Koopmeiners contro il NapoliL'Atalanta ha fiducia per recuperare Teun Koopmeiners in vista della sfida contro il Napoli, in programma sabato nel lunch match delle ore 12.30. Un passaggio quasi obbligato per il finale di campiona

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Teun Koopmeiners e il macino velenoso, Atalanta in vantaggio contro la JuventusA dieci minuti dal termine del primo tempo l'Atalanta è passata in vantaggio grazie a Teun Koopmeiners. I nerazzurri hanno sfruttato un calcio di punizione dal limite, vincente lo schema iniziato da

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Segna sempre Teun Koopmeiners, al 45' Atalanta avanti 1-0 contro la JuventusUn primo tempo equilibrato? Sì, ma a ribaltare l'inerzia ci ha pensato Teun Koopmeiners a dieci minuti dal termine della prima frazione: l'Atalanta chiude in vantaggio contro la Juventus, a segnare i

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Gasperini spera in Koopmeiners, Osimhen aspetta Calzona: Napoli-Atalanta un treno ChampionsPiano piano, la sosta per le nazionali smaltisce i suoi postumi. In casa Atalanta, quella appena conclusa è stata la giornata del rientro di diversi protagonisti. Su tutti, Teun Koopmeiners: il centr

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Atalanta, Koopmeiners infortunato lascia il ritiro dell'Olanda: da valutare per il NapoliNon giocherà la seconda gara con la sua nazionale contro la Germania

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

La prima pagina de L'Eco di Bergamo:'Atalanta, Koopmeiners in forse per il Napoli'Problema infortuni per l'Atalanta, alle prese con lo stop accusato con l'Olanda da Teun Koopmeiners. Dovrebbe trattarsi di una semplice contusione, tanto quanto basta per mettere a rischio la sua pres

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »