Il Napoli dimentica Spalletti, funziona col 4-4-2. Ma l'esonero di Garcia non è da escludere

Un primo tempo da Halloween per il Napoli contro il Milan. Ha visto le streghe Rudi Garcia contro il “nemico” da derby capitolino Stefano Pioli. Se il Diavolo fosse riuscito meritatamente a segnare qualche gol in più per il tecnico francese si avvicinavano i titoli di coda. Nella ripresa, invece, gli azzurri si sono tolti la maschera modello Ethan Hunt di Mission Impossible e hanno tolto dai guai il loro allenatore.

L’hanno fatto con il 4-4-2 segno che quel 4-3-3 di spallettiana memoria è ormai bello che dimenticato . Sicuramente il 2-2 finale fa più rallegrare i partenopei che i meneghini. Bastava ascoltare le dichiarazioni di Raspadori e di Giroud. Jack era contentissimo dell’impresa e del gran gol su punizione che è valso il pareggio. Il transalpino, che ha mandato a comprare il torrone a Rrahmani per ben due volte, era depresso. Frustato. Eppure così non va per il Napoli campione d’Italia.

Molto probabilmente Aurelio De Laurentiis, presente in tribuna, alla fine della prima frazione di gioco stava già spulciando nell’agenda del suo cellulare qualche numero di telefono di un altro allenatore headtopics.com

. Sì perché le chiacchiere stanno a zero. Possono raccontare tutto quello che vogliono ma se i risultati non arrivano. Così come le prestazioni. Per monsieur Rudi la porta è sempre aperta. Non può pensare di far giocare il Napoli così male e salvarsi da un eventuale esoneroCercasse di far trovare un’identità alla squadra e soprattutto di vincere almeno tre partite consecutive in campionato. Ancora non c’è riuscitoIntanto l’Inter non aspetta nessuno. Quel gol di Thuram contro la Roma ha permesso a Simone Inzaghi di comandare la classifica. Poco sotto (due punti) c’è la Juventus. Il Napoli è a -7.

Un bel gap che potrebbe anche essere ridotto ma con questi chiari di luna degli azzurri diventa difficile pensare che ci si possa inserire nella lotta scudetto

La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu Leggi di più ⮕

DIRETTA Napoli-Milan, la conferenza di GarciaCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Diretta Garcia: la conferenza stampa prima di Napoli-Milan LIVELe parole dell'allenatore francese in diretta in vista del big match di Serie A contro i rossoneri Leggi di più ⮕

Napoli, Garcia: 'Solo con una striscia di vittorie possiamo migliorare la classifica'In vista del match contro il Milan, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia alle 13.30 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno. Su Tut Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, Rudi Garcia: 'Abbiamo grande voglia di vincere'Le parole alla vigilia del big match col Milan Leggi di più ⮕

Rudi Garcia pronto a Napoli-Milan: 'Motivati, grande voglia di vincere'Il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia del big match contro il Milan: 'Lo scontro con Pioli? Una vecchia storia, è un grande allenatore'. Leggi di più ⮕