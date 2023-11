Il mistero dietro il successo dei Kaiser Chiefs: chi è Ruby?

L'ex batterista e autore delle canzoni dei Kaiser Chiefs intitolata “Ruby”, ossia Nick Hodgson, ha rivelato l'ispirazione originale dietro il successo della band. Il gruppo di Leeds ha pubblicato il singolo principale del loro secondo album “Yours Truly, Angry Mob”, nel 2007, che è diventato il loro primo numero uno nel Regno Unito, oltre a esplodere in tutto il mondo come un enorme successo planetario.

Ecco chi è questa misteriosa Ruby…Yours Truly, Angry Mob nel 2007, che è diventato il loro primo numero uno nel Regno Unito, oltre a esplodere in tutto il mondo come un enorme successo planetario. Soltanto adesso l’autore del brano ha deciso di rivelare chi sarebbe questa misteriosa Ruby… In un nuovo video pubblicato da The Other Songs, dove Hodgson ha raccontato la storia davanti a un pubblico dal vivo, il musicista ha spiegato che stava suonando un verso di un pezzo sulla tastiera quando qualcuno di nome Ruby è entrato, spingendolo a cantare il famoso ritornello della canzone, quello che fa appunto "Ruby, Ruby, Ruby, Ruby.

:

TUTTOSPORT: Delirio Sinner al Pala Alpitour: Sinner batte Djokovic in tre setJannik Sinner batte il numero uno al mondo Djokovic in tre set, al termine di una grandissima sfida. Il primo storico trionfo per Sinner contro il numero uno del ranking Atp.

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

SKYTG24: Tennis Atp Finals: impresa Sinner a Torino, batte Djokovic in tre setI titoli di Sky TG24 del 14 novembre, edizione delle 19:00

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

SKYSPORT: Medvedev batte Rublev e vola in testa al girone RossoDaniil Medvedev parte a razzo e vola in testa al girone Rosso dopo il netto successo contro l'amico e connazionale Andrey Rublev, battuto 6-4, 6-2.

Fonte: SkySport | Leggi di più »

RAİSPORT: La Juventus batte la Fiorentina nel big match di Serie ALa Vecchia Signora si aggiudica uno dei big match dell’undicesima giornata di Serie A a spese della squadra viola che, subito il gol quasi a freddo, al primo affondo bianconero, tenta in tutti i modi di trovare il pareggio cingendo d'assalto gli ospiti ma senza riuscirci. La squadra di Allegri consolida il secondo posto a -2 dall'Inter capolista. I viola, al terzo ko di fila, restano fermi a quota 17 in settima posizione insieme alla Roma.

Fonte: RaiSport | Leggi di più »

İLGİORNALE: Zverev batte Alcaraz nella prima gara del gruppo BIl tedesco Alexander Zverev sconfigge lo spagnolo Carlos Alcaraz nel primo match del gruppo B con un punteggio di 6-7 6-3 6-4.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Sinner batte Djokovic: la vittoria alle Atp Finals di Torino è l’apice di una rivoluzione profonda (e…Una partita che rappresenta l’apice di una evoluzione profonda portata avanti a partire dalla prima semifinale Slam a Wimbledon, sia sotto l’aspetto tecnico che, soprattutto, sotto quello mentale

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »