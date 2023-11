Il mistero di "Everyone Knows That": la canzone sconosciuta che affascina migliaia di persone

Lo stereo rosa che viene solitamente associato a"Everyone Knows That". Da qualche tempo chiunque sia provvisto di uno smartphone e una connessione internet può scoprire il titolo e l’autore di qualsiasi canzone senza problemi.

Se una volta bisognava canticchiare la melodia all’amico giusto, o afferrare qualche parola dell’eventuale testo per risalire al titolo attraverso internet, grazie alla diffusione di servizi di identificazione musicale come Shazam e SoundHound individuare i nomi e gli interpreti delle canzoni che ascoltiamo è diventato un compito semplice, immediato e alla portata di tutti. Eppure, da un paio d’anni a questa parte c’è un brano su cui migliaia di persone continuano a rimuginare ogni giorno. Si tratta di una registrazione della durata di 17 secondi, caricata nel 2021 su(un social network fondato per consentire agli utenti di collaborare per individuare i titoli di canzoni poco conosciute) e ribattezzata “Everyone Knows That” (“Tutti lo sanno”), riprendendo alcune delle parole che si possono distinguere ascoltandol

:

