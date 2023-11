Il ministro si ferma a Napoli per inaugurare un parco pubblico a Caivano

Il ministro si è fermato a Napoli per un impegno istituzionale a Caivano. La fermata a Ciampino non ha causato problemi o ritardi. Il ministro ha inaugurato un parco pubblico a Caivano.





MediasetTgcom24 » / 🏆 3. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Polemica su Lollobrigida: “Treno in ritardo, Frecciarossa si ferma per far scendere il ministro”L’accusa delle opposizioni: non usi treni come auto blu. Lo staff: era atteso a Caivano, stop necessario. Renzi: chiederemo le dimissioni

Fonte: Corriere - 🏆 2. / 95 Leggi di più »

Napoli, la 'bidella-pendolare' ha smesso di viaggiare: assegnata a una scuola di CaivanoGiusy Giugliano, che era finita alla ribalta lo scorso anno scolastico perché si recava tutti i giorni in treno a Milano per risparmiare sull'affitto nel capoluogo lombardo, ora lavora vicino casa

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il CorSport su Napoli-Milan: 'Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie''Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie', si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il numero 81 sta vivendo un periodo di forma straordinario: 'Assist a Verona e gol a B

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Hamas, occupata l'università L'Orientale di Napoli a sostegno della Palestina(Agenzia Vista) Napoli, 06 novembre 2023 La sede dell'Università l'Orientale di Napoli di Palazzo...

Fonte: ilmessaggeroit - 🏆 19. / 65 Leggi di più »

Napoli-Union Berlino, Bonucci: 'Tante sfide-Scudetto col Napoli, per me è stimolante'Ci sarà Leonardo Bonucci in conferenza stampa, insieme all'allenatore Urs Fischer, alla vigilia di Napoli-Union Berlino. Il difensore italiano presenterà il match di Champions League in programma do

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »