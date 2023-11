Il ministro Lollobrigida risponde alle polemiche sulla fermata straordinaria del treno

Il ministro interviene attraverso un comunicato dopo le polemiche:"Nessun disservizio, mai approfittato del mio ruolo". La nota delle Fs:"Fermata straordinaria non è evento eccezionale"Dopo la bufera sul caso del treno e della fermata straordinaria per farlo scendere a Ciampino, il ministro Francesco Lollobrigida interviene attraverso un comunicato per spiegare le ragioni dell'episodio avvenuto ieri.

La fermata, assicura il titolare del dicastero dell'Agricoltura, era"disponibile alla discesa di tutti, come da annuncio diffuso sul treno, e non solo per me come qualcuno ha riportato"."Anche oggi ho passato la giornata con studenti degli agrari a parlare del loro futuro, con i loro docenti capaci di trasmettere passione e amore per il territorio. Ieri a Caivano nell’istituto Morani ho incontrato molti di loro, che grazie alla scuola riscattano un territorio divenuto famoso per l’assenza dello Stato e il proliferare di episodi criminal





