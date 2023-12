Il ministro della Difesa:"Non ho mai attaccato e mai attaccherò la magistratura. Prima o poi lo scontro tra politica e magistratura deve finire"Contro di me"un plotone di esecuzione ad personam","non ho mai attaccato e mai attaccherò la magistratura" e"non ho mai parlato di incontri segreti o cospirazioni","prima o poi lo scontro tra politica e magistratura deve finire","mi hanno detto: attento, farai la fine di Craxi...".

Nonostante la febbre alta che da giorni lo perseguita, Guido Crosetto si presenta in Aula alla Camera per rispondere all'interpellanza di +Europa in merito all'intervista al 'Corriere della Sera' dello scorso 26 novembre in cui il ministro della Difesa paventava il pericolo di un'"opposizione giudiziaria" per il governo. Il pubblico non è però quello delle grandi occasioni: sono infatti una trentina i deputati che, passate le 9.30, raggiungono alla spicciolata i banchi di Montecitorio per ascoltare l'intervento dell'esponente di Fratelli d'Itali





Adnkronos » / 🏆 8. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il ministro della Difesa Crosetto torna alla politica pienaIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha deciso di tornare alla politica piena, sentendo la necessità di supplire all'assenza del collega Carlo Nordio. Ha chiarito il suo intento in Parlamento, rievocando il dibattito sul ruolo della magistratura durante il congresso dei magistrati progressisti della corrente Area.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Difesa, Crosetto: 'Cambio di paradigma nel contesto internazionale ha sorpreso tutti'Pensavamo di aver superato la fase in cui le Forze armate dovevano assolvere la funzione di 'difesa del Paese', prendendo la direzione di una 'Protezione civile 4.0', ma 'ci siamo accorti che così non è'.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Difesa, Crosetto:AGI/Vista - Pensavamo di aver superato la fase in cui le Forze armate dovevano assolvere la

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Scontro in aula tra il pm e la difesa di Alessia PifferiIl pubblico ministero Francesco De Tommasi e la difesa di Alessia Pifferi si scontrano in aula durante il processo per l'omicidio della figlia Diana. Il pm accusa le psicologhe del carcere di San Vittore di manipolare Pifferi.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

Oggi non c'era niente di meglio di cui parlare che dello scivolone di CrosettoDopo aver detto che alcune toghe si riuniscono per tramare contro il governo, il ministro invita l'Anm a un confronto. Santalucia ad HuffPost: 'Apprezzo c…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »