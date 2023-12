Il ministro della Difesa Crosetto torna alla politica piena

Era il congresso dei magistrati progressisti della corrente Area, l’obiettivo del ministro della Difesa. Guido Crosetto si riferiva a quel dibattito pubblico. E l’ha chiarito in Parlamento, rievocando quello che s’è detto in quel congresso. Dove indubbiamente si è ragionato sul ruolo della magistratura. E dove qualcuno ha teorizzato un ruolo di frontiera per le toghe a tutela dei diritti. Ecco, è questo il dibattito che Crosetto voleva innescare con la sua intervista.

E che vuole condurre in prima persona. Ma il senso di fondo, rivendicato chiaramente, è che Crosetto ha deciso di tornare alla politica piena. Come se gli stesse stretto il ruolo di ministro della Difesa. E come se sentisse la necessità di supplire all’assenza del collega Carlo Nordio. «Dobbiamo assumerci la responsabilità della saggezz





LaStampa » / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Difesa, Crosetto: 'Cambio di paradigma nel contesto internazionale ha sorpreso tutti'Pensavamo di aver superato la fase in cui le Forze armate dovevano assolvere la funzione di 'difesa del Paese', prendendo la direzione di una 'Protezione civile 4.0', ma 'ci siamo accorti che così non è'.

Fonte: ilgiornale - 🏆 18. / 67 Leggi di più »

Difesa, Crosetto:AGI/Vista - Pensavamo di aver superato la fase in cui le Forze armate dovevano assolvere la

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Gaza, Crosetto: “Nave ospedale della Marina in partenza per il Medio OrienteLa nave Vulcano della Marina militare, attrezzata con un ospedale e sale operatorie, è in partenza verso il Medio Oriente per accogliere i feriti della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato il Ministro della Difesa Guido Crosetto in una conferenza stampa nella sede dello stato maggiore della Difesa. “Vogliamo mandarla vicino alle zone di guerra.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Il ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della StrisciaIl ministro della Difesa israeliano afferma che Hamas non ha più il controllo della Striscia. Guterres dell'Onu è profondamente turbato dalla situazione a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario immediato. Il ministro degli Esteri israeliano critica Guterres per la mancanza di promozione del processo di pace nella regione.

Fonte: ilfoglio_it - 🏆 30. / 55 Leggi di più »

4 novembre, Mattarella depone una corona d’alloro all’Altare della Patria: la celebrazione per il…Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, insieme alle più alte cariche civili e militari, ha reso omaggio al Milite ignoto all’Altare della Patria, in occasione della Festa dell’Unità nazionale – Giornata delle Forze Armate.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Crosetto, 'Gaza non scateni una nuova battaglia di Lepanto'Il ministro della Difesa a Cagliari, 'Evitiamo una nuova assurda guerra di civiltà, religiosa, politica, ideologica, tra Cristianesimo e Islam, tra Occidente e Oriente, Europa e Stati Arabi'

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »