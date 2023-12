Il ministro della Difesa Crosetto riferisce in Parlamento sulle sue accuse ai magistrati

Dal vocabolario Treccani. «Urgènte: aggettivo dal latino tardo urgens. Che urge, pressante; che richiede pronta soluzione o immediato interessamento». E «urgente» era l’interpellanza che ha portato il ministro della Difesa Guido Crosetto a riferire in Parlamento sulle sue accuse ad «alcuni magistrati» lanciate in un’intervista al Corriere della Sera.

L’«immediato interessamento», però, si è limitato a quello di 30 parlamentari su 400, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Giovanni Donzelli, Giorgio Mulè e Benedetto Della Vedova. Sarà che gli altri non se l’aspettavano: «I ministri solitamente non rispondono di persona alle interpellanze del venerdì, mandano un viceministro o un sottosegretario delegato», spiega Sergio Costa, che presiedeva la seduta. «Abbiamo saputo giovedì sera che Crosetto sarebbe venuto, ma a quell’ora moltissimi parlamentari erano già partiti. È una cosa irrituale, ovvio che la sua presenza abbia cambiato il film della giornata





