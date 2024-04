Il ministro della Cultura italiano confonde Times Square con Piccadilly Circus

Martedì scorso il titolare del dicastero della Cultura, durante la conferenza stampa a Roma per illustrare il progetto della nuova "passeggiata archeologica" che sarà realizzata nella zona dei Fori Imperiali, ha confuso la celebre piazza di New York con Piccadilly Circus , luogo iconico della capitale britannica.

Nel corso della presentazione della nuova passeggiata archeologica di Roma, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha commesso una gaffe, identificando erroneamente la celebre Times Square di New York come un luogo iconico di Londra. Successivamente, ha emesso una dichiarazione per spiegare l'errore, attribuendolo all'emozione del momento ed esprimendo la sua intenzione di prestare maggiore attenzione per evitare simili errori in futuro, specialmente in contesti pubblici

