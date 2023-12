Il ministro dell'Economia Giorgetti respinge le richieste di dimissioni

Il ministro dell'Economia è uscito male dalle trattative in Europa e le opposizioni lo criticano, ma è quasi impossibile che si dimetta. Da alcuni giorni il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è coinvolto in una polemica politica. I partiti di opposizione hanno chiesto le sue dimissioni per una sua presunta irrilevanza all’interno del governo, mentre quelli di maggioranza hanno dimostrato di non voler seguire le sue indicazioni su questioni di cui Giorgetti è direttamente responsabile.

Lui si è difeso dicendo che esclude di lasciare il suo incarico, e ha ribadito la sua posizione durante un’audizione alla Camera mercoledì pomeriggio: l’ipotesi che si dimetta al momento è assai poco realistica. La proposta di ratifica della riforma del MES, il Meccanismo europeo di stabilità che garantisce un fondo di protezione finanziaria agli Stati europei che dovessero trovare difficoltà nel trovare risorse sui mercati, e alle banche nel caso in cui dovessero entrare in crisi





Diatriba politica sul ministro dell'Economia Giancarlo GiorgettiIl Pd chiede una necessaria e urgente informativa del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, da svolgere nella Commissione Bilancio in occasione dell'esame della manovra 2024. La richiesta è giunta anche da tutte le altre opposizioni.

Il ministro Giorgetti in Commissione bilancio: 'Aperto a rispondere anche sul Mes'

