Il ministro degli Esteri Tajani sulla guerra tra Ucraina e Russia

“Noi siamo fortemente critici, condanniamo tutte le scelte fatte dal Cremlino per quello che riguarda l' Ucraina e il progressivo allontanamento della Nato , ma noi non siamo in guerra con la Russia . Noi critichiamo le scelte di Governo: non siamo in guerra con il popolo russo, vogliamo avere rapporti con il popolo russo, ma finché c'è questa situazione è difficile avere un dialogo con il Cremlino .

Ci auguriamo che la pace possa arrivare il prima possibile per riprendere un rapporto positivo con la Russia. Tutto ciò che è accaduto non è dipeso da noi, ma dalla voglia della Russia di allargare i propri confini e questo è in contrasto con il diritto internazionale. Fermo restando che la Russia in futuro sarà un interlocutore. Con la Russia bisognerà continuare parlare in futuro

