Il sindaco e Emiliano propagandavano una ristrutturazione irrealizzabile. Ma mentre il direttore generale dell'ex magistrato è a processo per tangenti, il ministro Abodi garantisce che lo stadio sarà utilizzabile per le partiteè stato a Taranto , per discutere dei lavori dello stadio Iacovone . Non si era mai visto un Ministro dello Sport muoversi per uno stadio di serie C: potere di Eziolino Capuano.

, un evento internazionale che si terrà a Taranto nel 2026. All’interno del masterplan delle opere da ristrutturare vi è anche lo stadio Iacovone. Per anni il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il presidente Michele Emiliano hanno propagandato un progetto di intero rifacimento, con hotel e piastra commerciale, nei fatti dimostrato irrealizzabile entro il 2026.di governo, Massimo Ferrarese, in sostituzione di Elio Sannicandro , si è optato per il rifacimento dello stadio.

a causa dell’incendio di alcuni rotoli di materiale depositati erroneamente dal Comune sotto la curva. Per quell’episodio la squadra è stata costretta a giocare per due mesi fuori casa, con notevole danno sportivo ed economico. I cori dei tifosi contro il sindaco Melucci furono lapidari, ma ad oggi ancora non si conosce il responsabile di quella scelta scellerata e pericolosa.

È questo infatti il grande successo di Eziolno Capuano: aver fatto parlare di Taranto a tutta l’Italia. Come nessun sindaco di Taranto era mai riuscito a fare. Per questo mister Capuano, il totem come lo chiamano tutti, è diventato il vero, unico, capopopolo di Taranto. Anche oltre il calcio. Per una città che in questo momento, soffocata dalla crisi occupazionale, e senza più punti di riferimento, ne aveva bisogno.

Lo ha capito il ministro Abodi, che si è precipitato in città e ha messo la sua faccia per dire che il Taranto ed Eziolino Capuano non si toccano.

