Il Milan si prepara per la prossima estate

Il Milan, al netto del finale di questa stagione, si prepara a rinnovare dove serve la propria rosa in vista della prossima estate. Da Zirkzee a Thuram jr, ecco la situazioneè entrata ormai nella fase più calda. Effettuato il sorpasso in classifica alla Juventus, ora l’obiettivo concreto in campionato è quello di mantenere il secondo posto in classifica fino alla fine, senza dimenticare il percorso in Europa League ancora aperto e nella fase clou.

L’attuale posizione in Serie A sembra già proiettare il Milan alla prossima Champions League, obiettivo che consente anche alla dirigenza meneghina di iniziare a lavorare con anticipo su quelle che saranno le mosse per la prossima estat

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



calciomercatoit / 🏆 38. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Un’Europa League da Champions: dura per l'Atalanta, ma Milan e Roma vedono la finaleI sorteggi dell'Europa League per le italiane non sono stati benevoli. Il rovescio della medaglia è che l'Italia ha almeno una squadra sicuramente in semifinale, Milan o Roma, e un’altra, l’Atala

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Il Milan si complimenta con Pulisic e Musah per la vittoria USA della Nations LeagueGrande serata per Christian Pulisic e Yunus Musah che, nella nottata italiana, con gli Stati Uniti hanno vinto la Concacaf Nations League. Una competizione che la squadra americana ha vinto per la ter

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

La corsa per la qualificazione ai quarti di finale della Champions LeagueL'Italia mantiene il primo posto nella classifica delle nazioni per la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, ma l'Inghilterra si avvicina rapidamente puntando alla seconda posizione. La nuova edizione della Champions League avrà un format differente e le due squadre qualificate al tabellone principale saranno determinate dall'andamento di questa stagione delle varie nazioni. L'Inter ha una grande opportunità di qualificarsi e potrebbe eliminare una squadra spagnola. Anche le squadre italiane in Europa e Conference League hanno buone speranze di raggiungere i quarti di finale.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Atletico Madrid-Inter, fischi assordanti contro l'inno della Champions League: è successo di nuovoI tifosi dell'Atletico Madrid hanno fischiato come di consueto l'inno della Champions League come attacco all'UEFA. Che va avanti da anni.

Fonte: GoalItalia - 🏆 26. / 63 Leggi di più »

L'Inter eliminata agli ottavi di finale della Champions LeagueSimone Inzaghi esprime delusione per l'eliminazione dell'Inter agli ottavi di finale della Champions League dopo la partita contro il Civitas Metropolitano. L'allenatore riconosce gli errori commessi e invita i giocatori a essere orgogliosi del percorso fatto fino ad ora.

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »

Paola Egonu, nostra signora della Champions LeagueCinque finali consecutive con quattro squadre differenti per l'opposta del Vero Volley Milano e della Nazionale, e tre le ha già vinte. In Europa la regina è lei

Fonte: Gazzetta_it - 🏆 20. / 65 Leggi di più »