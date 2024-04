Il Milan si prepara a rinforzare la rosa in vista dell'estate

La prossima estate il Milan dovrà rinforzare la rosa attuale con l'obiettivo di migliorare la squadra in tutti i reparti. Le attenzioni saranno concentrate sul centravanti e su un nuovo difensore centrale.

Potrebbero arrivare anche due centrali di ruolo. Tuttavia, il giovane talento Kalulu è diventato un titolare e il Milan non ascolterà offerte per lui.

