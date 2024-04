Il Milan in attesa delle mosse della Procura Federale per l'inchiesta su Gazidis e Furlani

📆 04/04/2024 20:14:00

Milan,Procura Federale,Inchiesta

Il Milan è in attesa delle mosse della Procura Federale per l'inchiesta che vede indagati Ivan Gazidis e Paolo Furlani. C'è il rischio di penalizzazione per il club. Le prossime settimane saranno decisive.