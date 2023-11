Il Milan fa sul serio per Popovic: fuori rosa col Partizan, può arrivare gratis a gennaio

Il Milan sta seriamente considerando l'acquisto di Popovic, che attualmente è fuori rosa con il Partizan. Il giocatore potrebbe arrivare a gennaio a parametro zero.

:

CMDOTCOM: Il Milan fa sul serio per Popovic: fuori rosa col Partizan, può arrivare gratis a gennaioIl Milan fa sul serio per Matija Popovic. Il talento puro di questo ragazzo sta infatti iniziando a far discutere nel momento più paradossale della sua giovanissima carriera e il club rossonero

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Popovic fuori rosa al Partizan Belgrado, il Milan fa sul serio: tanta concorrenzaIl Milan fa sul serio per Matija Popovic, trequartista classe 2006 in forza al Partizan Belgrado, sul quale arrivano nuovi aggiornamenti. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, infatti, il giovane

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Milan in pole per un nuovo giovane talento: trattativa avanzata per il 17enne Matija PopovicIl Milan guarda ancora una volta al mercato dei giovani talenti. Come riporta il portale Relevo, i rossoneri sarebbero infatti in trattativa avanzata con l'entourage del classe 2006 serbo Matija Popov

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

CMDOTCOM: Milan, UFFICIALE: intervento al retto femorale per Kalulu, fuori 4 mesiIl Milan ha comunicato sul proprio sito ufficiale le condizioni di Pierre Kalulu: "COMUNICATO UFFICIALE: PIERRE KALULU Perfettamente riuscito l&39;intervento chirurgico del difensore francese AC

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Domani Milan-Udinese, i convocati di Cioffi: fuori Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner e KristensenMister Gabriele Cioffi ha convocato 26 giocatori per Milan-Udinese, gara valida per l'undicesimo turno di Serie A in programma domani alle 20.45 a San Siro. Questo l'elenco completo: Portieri: 1 Silve

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Domani Milan-Udinese, i convocati di Cioffi: fuori Ebosse, Ehizibue, Deulofeu e KristensenMister Gabriele Cioffi ha convocato 26 giocatori per Milan-Udinese, gara valida per l'undicesimo turno di Serie A in programma domani alle 20.45 a San Siro. Questo l'elenco completo: Portieri: 1 Silve

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »