Il Milan deve fare i conti con gli infortuni: Loftus-Cheek e Pulisic restano in dubbio per l'Udinese

Balotelli? Non se l'è giocata al massimo"Di Gennaro sulla Lazio:"Immobile? Deve preoccuparsi solo di stare bene fisicamente"TOP NEWS ore 24 - Il Cagliari elimina l'Udinese.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUTTOMERCATOWEB: Loftus-Cheek, Pulisic, Kjaer e Chukwueze verso il rientro: le ultime dall'infermeria del MilanDurante Napoli-Milan, la squadra di mister Pioli ha perso per infortunio ben tre giocatori: Christian Pulisic, Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Il francese ha riscontrato una lesione del tendine rett

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Milan, Pulisic e Loftus-Cheek a parte: le ultime su Kjaer e ChukwuezeDopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli, il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina per preparare la delicata sfida di sabato sera a San Siro contro l’Udinese. Non hanno

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Milan, da Pulisic e Loftus-Cheek a Kalulu e Pellegrino: il punto sugli infortunatiDa Pulisic a Chukwueze: chi recupera prima?

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Il Milan sorride, Loftus-Cheek non ha più dolore: può rientrare già sabato contro l'UdineseArrivano ottime notizie da Milanello in merito alla condizioni di Ruben Loftus-Cheek. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista inglese, out nelle ultime settimane

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Milan, Loftus-Cheek e Pulisic a parte. Personalizzato per Kjaer e ChukwuezeNon arrivano buone notizie per il Milan direttamente da Milanello. Nella giornata di oggi sia Ruben Loftus-Cheek che Christian Pulisic si sono infatti allenati a parte e il recupero dei due giocatori

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Loftus-Cheek, c'è la data per il rientro: la 'crisi' del Milan in sua assenza spiegata dai numeriOddio, crisi... Il Milan è terzo in classifica a tre punti dall&39;Inter, non si può certo parlare di una squadra in crisi. Però ha perso quattro punti in due giornate, e la falce

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕