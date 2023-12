Il Milan cerca continuità di risultati nella trasferta di Salerno

Nonostante un’emergenza che, dopo attacco e difesa, ora si è accanita sul reparto di centrocampo e riduce ulteriormente il margine di scelta - e quindi di errore - per Stefano Pioli, il Milan si appresta ad affrontare la trasferta di Salerno col desiderio di inseguire quella continuità di risultati che è stato l’elemento più condizionante della prima metà di stagione.

Sul campo dell’ultima in classifica, chiamata all’impresa quasi disperata anche per salvare la panchina del suo allenatore - il grande ex Pippo Inzaghi - ilchiede risposte a se stesso e cercando al suo interno risorse supplementari per far fronte all’ennesima settimana vissuta a parlare più di infortuni che di altro. Ma chiede soprattutto un sussulto, un messaggio forte e chiaro con vista sull’anno che verrà a quello che spesso è stato uno dei suoi trascinatori nell’ultimo triennio ma che da troppo tempo insegue l’acuto personale. Rafael Lea





cmdotcom » / 🏆 39. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

'L'alfabeto del non amore', il manuale di Stefano Massini a Piazza Pulita'L'amore non è controllo. Non è Filippo Turetta che chiede alla sorella di Giulia Cecchettin perche non accende il telefono...'

Fonte: TgLa7 - 🏆 25. / 63 Leggi di più »

Ufficiale, Zlatan Ibrahimovic torna al Milan: che ruolo avrà e cosa farà per la squadra di Stefano Pioli?CALCIO - Zlatan Ibrahimovic completa il suo terzo ritorno al Milan e questa volta lo fa nei panni di consigliere: Ibra lavorerà infatti a stretto contatto con i

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Derby d'Italia: Juventus vs Inter MilanIl derby d'Italia tra Juventus e Inter Milan si avvicina. Entrambe le squadre arrivano al big match con preoccupazioni e defezioni. Una vittoria dei bianconeri rappresenterebbe un sorpasso in classifica, un colpaccio dei nerazzurri addirittura la prima vera fuga di questo campionato di Serie A.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Importante sfida di Champions League per il Milan contro il Borussia DortmundIl Milan si prepara per la cruciale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. La partita potrebbe cambiare la stagione dei rossoneri e la loro qualificazione agli ottavi di finale.

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Maignan, una serata da dimenticare per il MilanIl portiere Maignan del Milan ha una serata negativa contro il Dortmund

Fonte: Eurosport_IT - 🏆 27. / 63 Leggi di più »

Sconfitte e reti subite, un 2023 da incubo per il Milan: due soluzioni dal mercatoUna storica semifinale di Champions League, perché conquistata a 16 anni di distanza dall’ultima e perché disputata contro i rivali cittadini dell’Inter, non può cancellare

Fonte: cmdotcom - 🏆 39. / 51 Leggi di più »