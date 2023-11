Il miglior enologo del mondo è italiano e ci racconta come c’è riuscito

Alessio Planeta è l’enologo più bravo del mondo. A decretarlo è stata la rivista internazionaleWine Star Award, giunto alla sua 24esima edizione. Un premio cheSolo altri due italiani prima di lui, infatti, avevano conseguito il riconoscimentoCeo e winemaker dell’omonima azienda familiare, Planeta lo vive come un premio alla carriera: “

Arriva dopo quasi 30 anni di attività e, per quanto sia contento, so che è frutto di incontri e di un lavoro di squadra. Ho avuto eccellenti maestri come mio zio DiegoCarlo Corino, Giacomo Tachis e oggi io stesso sono a capo di un team di enologi ed enologhe che si occupano delle cinque differenti tenute, ciascuna con diverse esigenzeLa vendemmia, se hai tenute che vanno da ovest a est dell’isola, è davvero lunga.

La scelta cade sempre su quella più nuova, perché ho bisogno di entrare in confidenza con gli spazi e capire se sono stati progettati in maniera funzionale alla produzione, mi ambiento anche io, come le pianteSu questo colle dei Monti Sicani, un tempo zona di pastorizia, abbiamo messo le viti, ma anche il grano per pasta e farina, i legumi, le api, i mandorli e tutto viene commercializzato. headtopics.com

All’appena nata azienda Planeta era destinato, in qualità di enologo, Carlo Corino che, invece, decise di tornare in Toscana per seguire Frescobaldi. Rimase come consulente.

Corino ebbe la sua influenza, veniva da un’esperienza ventennale di vitivinicoltura in Australia, una zona calda, proprio come la Sicilia, ma direi che fu una decisione figlia dei tempi, per lanciare la Sicilia del vino su uno scenario internazionale. Pensare che un posto come Menfipotesse essere conosciuta ovunque, attraverso i vini, era una sfida entusiasmante. Altrove invece – che vuol dire Vittoria, Noto Capo Milazzo ed Etna – si punta sugli autoctoni. headtopics.com

