Il Mercedes-Benz Registro Italia celebra 30 anni di attività

Il Mercedes-Benz Registro Italia , il club attraverso il quale tutti i possessori di Mercedes storiche possono entrare a far parte del mondo delle auto d’epoca ottenendo l’iscrizione all’ASI ed al FIVA, compie 30 anni di attività, un anniversario da celebrare, ed al quale si è giunti mediante il contribuito e la passione degli oltre 600 soci che portano alta la bandiera del mondo dell’heritage della stella nel nostro paese.

“Sono davvero orgoglioso di questo importante traguardo - ha dichiarato Francesco Martella, presidente del Mercedes-Benz Registro Italia - sono oltre 150 i soci che ci hanno raggiunto a Roma per festeggiare insieme questo anniversario, un appuntamento particolarmente significativo per il Registro, che si aggiunge alle tantissime occasioni in cui ci riuniamo per godere insieme il fascino, la cultura, la storia e i paesaggi unici del nostro Paese a bordo delle nostre stelle”.

