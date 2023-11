Il maschilismo tossico nell'ambiente di lavoro della Fdic

Il maschilismo tossico rappresentato nel 2013 nella pellicola The Wolf of Wall Street, diretta da Martin Scorsese e interpretata da Leo di Caprio? Roba da film, ma molto vicino a quello che il Wall Street Journal racconta dell’ambiente di lavoro della Federal deposit insurance corporation (Fdic), agenzia del Governo Usa che gestisce i fondi del bilancio federale, uno dei principali regolatori del mercato bancario americano.

Un dirigente della società, secondo quanto riferisce il giornale americano, avrebbe, in barba al #Metoo, invitato alcune colleghe in uno strip club. Un altro, a Denver, avrebbe fatto sesso con una collega sul luogo di lavoro, obbligandola a bere whisky, e vantandosene pure con i compagni di scrivania. Infine, ciliegina sulla torta, un altro avrebbe mandato messaggini osceni, con foto personali, ad alcune colleghe. Molte impiegate in questi anni hanno lasciato l’Fdic perché, a detta loro, ci sono scarse possibilità di fare carriera in un ambiente così degradat

