Il Manchester City vince il Treble e pubblica una docuserie sulla stagione

Una stagione indimenticabile: il Manchester City è stato assoluto protagonista dell'annata 2022/23, vincendo lo storico Treble. Impossibile dimenticare soprattutto la finale di Champions League, essendo stato il primo trofeo europeo in tutta la storia del club. L'intera stagione dei citizens è stata ripresa e pubblicata in una docuserie da 6 puntate sulla piattaforma streaming Netflix, dal titolo 'Together. Tr3ble winners'.

L'ultimo episodio è ovviamente dedicato all'atto finale della Champions: la vittoria per 1-0 sull'Inter, che ha portato lo Sky Blue di Manchester sul tetto d'Europa. E le testimonianze sono clamorose. Guardiola e il rispetto per l'Inter Nelle immagini della puntata dedicata alla finalissima europea si inizia a ripercorrere la vigilia fin da diversi giorni prima della gara di Istanbul. Guardiola, in allenamento, mette in guardia i suoi: 'Una finale è sempre scomoda, e voi sapete che ho ragione. L’Inter gioca con 11 giocatori, capito? Con 11 giocatori

