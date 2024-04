Il Manchester City vince contro l'Aston Villa

Il Manchester City tiene il passo dell’Arsenal e attende il match di questa sera del Liverpool contro lo Sheffield United. La squadra di Pep Guardiola si è imposta 4-1 sull’ Aston Villa . Nel primo tempo padroni di casa avanti con Rodri ma Duran pareggia i conti. Fra la fine di frazione e la ripresa si scatena Foden , autore di una tripletta che ha rotto definitivamente l’equilibrio in favore dei Citizens. Nel video in calce gol e highlights della gara.

