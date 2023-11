Il maltempo flagella il Nord Italia. Allagamenti e frane, crolla un ponte a Parma

Il maltempo sta investendo tutta l'Italia Centro Settentrionale. Dalle prime ore della giornata, piogge torrenziali si stanno abbattendo in particolare su Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia, dove la Protezione civile ha diramato allerta meteo rossa e arancione per temporali, le scuole sono rimaste chiuse in molti comuni e già si contano i danni. .

Frane e piene Il torrente Nure si è alzato notevolmente, straripando in alcuni punti a Farini e a Mareto. Anche nella zona di Ferriere si sono verificati degli allagamenti e piccole frane a causa dell'acqua che scende verso valle attraverso i boschi. A Parma un uomo risulta disperso nel fiume che attraversa la città. Era stato visto aggrappato ad un tronco del corso d'acqua La Parma, mentre oggi scuole chiuse in 19 Comuni della provincia per l’allerta maltempo.

Imballaggi, la stretta Ue mette in ginocchio l’Italia: Nord Europa favoritoImballaggi, anno zero. La Commissione europea ha presentato ieri un giro di vite sul packaging... Leggi di più ⮕

Ciclone Halloween, maltempo nel nord ItaliaCiclone Halloween, maltempo nel nord Italia Leggi di più ⮕

Previsioni meteo, allerta in 5 regioni: settimana di maltempo, con forti piogge e rischio allagamentiMassima attenzione sulla Liguria, Nord Est, Toscana e Lazio Leggi di più ⮕

Parma, il cadavere di una donna nel laghetto del Parco Ducale: a trovarlo una passanteIn corso gli accertamenti da parte della Mobile e della Scientifica Leggi di più ⮕

Parma sempre in vetta alla classifica, Ascoli battuto 3-1: le aperture dei quotidiani sportiviProsegue la corsa solitaria del Parma in vetta alla classifica. La squadra di Fabio Pecchia si conferma al primo posto della Serie B superando in trasferta l'Ascoli. Al 'Del Duca' i gialloblu si sono Leggi di più ⮕

Ascoli-Parma 1-3, le pagelle: Man è imprendibile, Viviano lascia i suoi in 10Risultato finale: Ascoli-Parma 1-3 ASCOLI Viviano 5- Sui gol non ha colpe, ma ha il grosso demerito di lasciare i suoi in dieci uomini chiudendo di fatto la partita. Adjapong 5,5 - Spinge abbastanza i Leggi di più ⮕