Il malore improvviso, poi il calciatore si accascia in campo: paura nei Paesi Bassi

Si sono vissuti attimi di grande paura nella serata di ieri, domenica 29 ottobre, in Eredivisie, la massima serie del campionato di calcio olandese: nei minuti finali dell'incontro che vedeva contrapposte la squadra di casa dell'Az Alkmaar e quella ospite del Nec Nijmegen in un incontro valido per la decima giornata di andata della lega, l'attaccanteÈ il minuto 89, e il match si trova oramai nelle sue battute finali, con il Nec Nijmegen in vantaggio per 2-1 sui padroni di casa...

Compagni di squadra e avversari accorrono verso il centravanti, ed è chiaro fin da subito che sta accadendo qualcosa di grave. Tutti si sbracciano verso la panchina del Nec, invitando il personale medico a intervenire con urgenza: Dost non risponde alle sollecitazioni ed è colpito dae tremori.

. La notizia viene accolta con entusiasmo, e ora Dost è affidato alle cure dell'ospedale: resta da capire cosa sia accaduto e quali potrebbero essere le conseguenze. | Bas Dost, spits van NEC, wordt per brancard van het veld gedragen in Alkmaar nadat hij in elkaar gezakt is. headtopics.com

