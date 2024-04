Il M5S ritira il sostegno alle primarie di Bari

Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia permangano immutate anzi si rafforzano. Di fatto, si frantuma l’ipotesi di campo largo per il capoluogo pugliese. A parlarte è il leader del M5S , Giuseppe Conte , in una conferenza stampa convocata a Bari prima di partecipare ad un comizio elettorale in favore del candidato Michele Laforgia .

Sul voto per le comunali di Bari piomba un altro caso dopo la bufera che ha coinvolto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano pronunciate nel corso della manifestazione di alcuni giorni fa “Giù le mani da Bari”. «Un giorno - ha detto Emiliano a margine della manifestazione – quando ero sindaco, sento bussare alla port

M5S Primarie Bari Giuseppe Conte Michele Laforgia

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



LaStampa / 🏆 16. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Bari, Giuseppe Conte: "Chiaro attacco politico"Il Viminale ha deciso di disporre una commissione di accesso al Comune di Bari in vista di un possibile scioglimento. L’inchiesta della Dda ba...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Corruzione elettorale a Bari, Giuseppe Conte: “Non ci sono più le condizioni per svolgere seriamente…Conte: 'Non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie'

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Giuseppe Conte straccia l'accordo per il candidato unico del centrosinistra alle comunali di BariIl leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha firmato la prima, vera conseguenza politica della seconda inchiesta che ha colpito il centrosinistra barese e pugliese. A Bari per il comizio in favore del candidato, l’ex premier ha di fatto stracciato l’accordo che aveva portato alla scelta di decidere con le primarie il candidato unico del centrosinistra alle comunali di Bari. I gazebo sono ancora previsti per domenica 7 aprile, ma al momento la consultazione traballa e non poco. Anche perché l’ex premier, durante una conferenza stampa prima di salire sul palco in piazza Prefettura, ha detto anche altro. Primaper Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza” E ancora: “Continueremo a lavorare con le altre forze ma pretendendo le massime garanzie per queste condizioni. Se non ci sono, noi non ci siamo

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

M5s, Giuseppe Conte contro Beppe Grillo: "Un messaggio sbagliato"Giuseppe Conte rinnega uno dei cardini del Movimento 5 Stelle: lo slogan dell’uno vale uno. E riceve applausi scroscianti. «Questa cosa ch...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

M5s, reddito a tutti i campani: l'ultima farsa di Giuseppe Conte«Vogliamo rafforzare il reddito di cittadinanza in ogni regione conquistata». Subito dopo la vittoria della grillina Alessandra Todde in S...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »

Giuseppe Conte, resa dei conti nel M5s: chi sta guidando la rivoltaGli viene il 'voltastomaco' a Danilo Toninelli quando sente parlare del campo largo. E, a quanto pare, non solo a lui. All'interno del...

Fonte: Libero_official - 🏆 42. / 51 Leggi di più »