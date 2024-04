Il Liverpool pronto a offrire 150 milioni di euro per Valverde

E sta diventando piano piano sempre più leader dei Blancos. Inevitabilmente sempre più big in Europa continuano a interessarsi all'uruguaiano, ma Le Merengues non hanno intenzione di privarsene a cuor leggere, anche perché sono consapevoli di essere uno dei club più importanti al mondo, se non addirittura il più importante allo stato attuale delle cose.

È la Premier League ad essere disposta a fare follie per lui, soprattutto il Liverpool, ma i Reds non hanno ancora scelto il loro prossimo allenatore dopo l'addio annunciato di Jurgen Klopp e questo complica un po' le cose. Tuttavia gli inglesi sono sicuri, vogliono Valverde ad ogni costo e sono disposti a mettere sul piatto addirittura 150 milioni di euro. Il problema è che il Real Madrid non ha bisogno di soldi e questa cifra è insufficiente per convincere Florentino Perez a dire sì al trasferimento del centrocampist

Liverpool Valverde Real Madrid Trasferimento Offerta

