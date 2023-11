Il Lille aumenta i controlli per la gara col Marsiglia. L'Equipe: 'La sicurezza mette pressione'

E Lukaku mi ha fatto quasi un po' pena"Napoli, la fase difensiva non funziona e Garcia a Salerno dovrà cambiare ancoraFeralpisalò, continua la preparazione in vista del Cosenza: differenziato per CamporeseCoppa Italia, il Parma vola agli ottavi. La gioia del presidente Krause:"Grande vittoria!"Tabbiani sì o Tabbiani no? Il dilemma Catania che rischia di compromettere una stagioneDoppio Bifulco e il Taranto vince.

ILMESSAGGEROIT: Fabio Grosso dopo l'aggressione: «A Marsiglia poteva finire in tragedia, che ci serva di lezione»Torna a parlare Fabio Grosso. Il campione del mondo 2006, ora allenatore del Lione, domenica sera...

CORRIERE: Grosso dopo gli incidenti in Marsiglia-Lione: «Poteva essere una tragedia»L’allenatore del Lione Fabio Grosso, rimasto ferito all’occhio in seguito all’aggressione subita dalla sua squadra per mano degli ultrà del Marsiglia, ha rotto il silenzio sui social

LEGGOIT: Fabio Grosso dopo l'aggressione: «A Marsiglia poteva finire in tragedia, che ci serva di lezione»Torna a parlare Fabio Grosso. Il campione del mondo 2006, ora allenatore del Lione, domenica sera...

TUTTOMERCATOWEB: Lione, dopo la sassaiola chieste sanzioni e di giocare in campo neutro la sfida al MarsigliaL'Olimpique Lione ha chiesto sanzioni dopo i gravi incidenti accaduti domenica sera a margine della partita contro il Marsiglia, poi rimandata, al termine della 10a giornata di Ligue 1 e adesso chiede

TUTTOMERCATOWEB: L'Equipe in prima pagina su Marsiglia-Lione: 'L'OL reclama il campo neutro''L'OL reclama il campo neutro'. Così titola oggi in prima pagina L'Equipe. Dopo i gravi incidenti accaduti domenica sera a margine della partita contro il Marsiglia, definitivamente annullata, il Lio

TUTTOMERCATOWEB: Lione, Grosso verso il ritorno agli allenamenti dopo l'incidente di MarsigliaFabio Grosso dovrebbe presentarsi oggi agli allenamenti del Lione dopo i fatti di domenica, quando è stato ferito da una sassata lanciata dai tifosi del Marsiglia, poco prima della partita che si sar

