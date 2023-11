Il leader di Hezbollah rompe il silenzio sulla crisi israelo-palestinese

:

VANİTYFAİRIT: Chi è Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah in LibanoIl leader delle milizie sciite filoiraniane si oppone da sempre a Israele. Hezbollah è in Parlamento in Libano e ha avuto in passato ministri nel Governo

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Sostenitori di Hezbollah guardano il discorso di Nasrallah... (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Hezbollah, migliaia in piazza aspettano discorso NasrallahMigliaia di persone, seguaci di Hezbollah, stanno affluendo nelle piazze della periferia sud di Beirut, roccaforte del movimento armato filo-iraniano, il discorso del segretario generale del Partito, Hasan Nasrallah, previsto per le 15 locali (le 14 in Ita...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Hezbollah, migliaia in piazza aspettano discorso NasrallahMigliaia di persone, seguaci di Hezbollah, stanno affluendo nelle piazze della periferia sud di Beirut, roccaforte del movimento armato filo-iraniano, il discorso del segretario generale del Partito, Hasan Nasrallah, previsto per le 15 locali (le 14 in Ita...

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Chi è Nasrallah, il leader libanese di Hezbollah: dalla retorica anti-israeliana alle alleanza in Medio…È l’uomo chiave dell’”asse della resistenza” messo insieme dall’Iran come rete di alleanze in Medio Oriente, un leader sciita che è riuscito a far entrare Hezbollah in Parlamento e nel governo in Libano, paese al collasso economico, e che guida un partito armato.

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

ADNKRONOS: Libano, cos’è Hezbollah e chi è il leader NasrallahLe tensioni con Israele alimentano i timori di un'escalation più ampia dopo il terribile attacco di Hamas del 7 ottobre

Fonte: Adnkronos | Leggi di più »