Il leader dell’opposizione in Bangladesh è stato arrestato

Domenica in Bangladesh, dopo un giorno di estese proteste contro il governo, la polizia ha arrestato il leader dell’opposizione Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario del Partito nazionalista del Bangladesh (BNP), e decine di altri membri dello stesso partito.

e la polizia ha disperso i manifestanti con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Almeno due persone sono morte, un poliziotto e un manifestante, e decine di altre sono state ferite, non è chiaro quante.

In totale sono stati arrestati oltre 500 sostenitori e membri dell’opposizione, soprattutto del BNP (almeno 164) e del Jamaat-e-Islami, un partito islamista. Nei giorni precedenti erano stati arrestati molti altri sostenitori dell’opposizione, anche se non si sa di preciso quanti:il BNP nell’ultima settimana sarebbero stati arrestati oltre 3mila sostenitori del partito, mentre secondo la polizia di Dacca sarebbero meno di 1.500. headtopics.com

Non è chiaro di cosa siano accusati esattamente Alamgir e gli altri membri del partito. Un’ipotesi è che le accuse riguardino l’omicidio di un poliziotto morto durante gli scontri, un’altra l’assalto all’abitazione di un importante membro della magistratura, sempre durante le proteste.

Alamgir è il leader del BNP dall’arresto dell’ex prima ministra e precedente guida del partito Khaleda Zia, condannata a 17 anni con l’accusa di essersi appropriata di fondi destinati alla costruzione di un orfanotrofio nel 2018: secondo i suoi sostenitori la condanna sarebbe dovuta a ragioni politiche. headtopics.com

Il governo di Hasina, che ha garantito al Bangladesh una forte crescita economica, è accusato di corruzione e di una serie di violazioni di diritti umani e civili: negli ultimi anni sono statidiversi attivisti e membri dell’opposizione. Il governo è stato accusato inoltre di brogli elettorali nelle ultime elezioni, quelle del 2018, stravinte dal partito di Hasina.

