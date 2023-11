Il leader dell’opposizione del Bangladesh incriminato per la morte di un poliziotto

Il 29 ottobre il leader dell’opposizione del Bangladesh e più di cento esponenti del suo partito sono stati incriminati per omicidio dopo la morte di un poliziotto durante una manifestazione contro la premier Sheikh Hasina, a tre mesi dalle elezioni legislative.

Leader del Partito nazionalista del Bangladesh, Alamgir, 75 anni, è stato “arrestato per essere interrogato”, aveva inizialmente fatto sapere la polizia, precisando che l’arresto era legato alle violenze del 28 ottobre, durante le quali almeno 26 ambulanze sono state incendiate o danneggiate.

I dimostranti hanno chiesto alla premier Hasina di dimettersi e di lasciare il posto a un governo di garanzia, che avrebbe il compito di portare il paese alle elezioni. Il 29 ottobre il governo ha rafforzato la sicurezza a Dhaka, schierando migliaia di poliziotti e di guardie di frontiera paramilitari. headtopics.com

Scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell’opposizione sono stati segnalati anche nella città industriale di Narayanganj. Il 29 ottobre l’Unione europea ha affermato che è “fondamentale organizzare elezioni trasparenti e pacifiche”.

Sheikh Hasina, figlia del primo presidente del Bangladesh, è al potere da quindici anni. In questo periodo il paese ha avuto una rapida crescita economica, che gli ha permesso di superare l’India in termini di pil pro capite. Ma il governo è stato coinvolto in scandali di corruzione e in violazioni dei diritti umani. headtopics.com

