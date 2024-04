Il Karagumruk si gioca una fetta di stagione nella sfida contro il Sivasspor

Non vince in campionato da cinque partite ed è precipitato in diciottesima posizione, a tre punti dalla salvezza. Il Karagumruk si gioca una fetta di stagione nella sfida della 31esima giornata di Super Lig, sul campo del Sivasspor. Ecco le formazioni ufficiali: in campo cinque italiani e diverse vecchie conoscenze della Serie A:

