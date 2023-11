Il guardaroba di Diana in The Crown: costumi da bagno e abiti da sogno

Una buona parte del guardaroba di scena è composta da costumi da bagno, repliche più o meno esatte di quelli indossati dalla principessa nelle sue vacanze sullo Jonikal di Mohamed Al Fayed tra la Francia e l’Italia nell’estate del 1997, l’ultima vissuta da Diana, uccisa in un incidente a Parigi il 31 agosto di quell’anno. «Il costume da bagno è il nuovo abito da sera di questa stagione» spiega Sidonie Roberts, avendo bene in mente un prima e un poi di Diana in The Crown.

La fortunata serie tv targata Netflix ha avuto modo di ripercorrere tutti gli stili abbracciati dalla reale nella sua breve esistenza terrena. Dalla ragazzina con i colletti e i maglioni colorati, alla principessa delle favole che indossava abiti da sogno, a volte per stupire, altre per colpire come, ad esempio, il celeberrimo Revenge Dress perfettamente riprodotto nella stagione 5 della serie. Nella prima parte della sesta stagione di The Crown uscita il 16 novembre l’abbigliamento da mare è central

:

CORRİERE: L’ultima estate di Diana, The Crown ultima serie (e i 75 anni di Carlo)Il 16 novembre Netflix manda in onda la prima parte della sesta serie di The Crown . Polemiche per gli ultimi istanti di vita di Lady D. E quell’intreccio con l’attualità

Fonte: Corriere | Leggi di più »

COSMOPOLİTAN_IT: In The Crown 6 Carlo e la regina Elisabetta incontreranno il fantasma di Diana Spencer Diana Spencer | Uno stile eterno.

Fonte: Cosmopolitan_IT | Leggi di più »

COMİNGSOONİT: The Crown 6: Gli ultimi momenti di vita di Diana nelle nuove foto della stagione 6L'ultima stagione della pluripremiata serie tv si dividerà in due parti: la prima disponibile dal 16 novembre e la seconda dal 14 dicembre.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più »

VANİTYFAİRIT: The Crown 6, la morte di Diana e la crisi della regina: le prime immaginiSvelate le primi foto dell'ultimo atto della popolare serie di Netflix ideata da Peter Morgan, i cui primi episodi saranno disponibili il 16 novembre

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più »

İLGİORNALE: The Crown 6, è già polemica: il 'fantasma' di Diana e la furia di WilliamNella stagione finale il personaggio di Lady Diana dovrebbe essere rappresentato sotto forma di fantasma, un’idea che avrebbe deluso e rattristato il principe William

Fonte: ilgiornale | Leggi di più »

REPUBBLİCA: ‘The Crown’, la stagione finale con il fantasma di Diana: “William ne sarà disgustato”Attesa per i primi quattro episodi in arrivo a novembre. Ma – secondo alcune indiscrezioni - la vera famiglia reale sarebbe turbata dalla scelta di far apparir…

Fonte: repubblica | Leggi di più »