Il Green Deal e la legge sul ripristino della natura: a che punto siamo?

Dalla Pac alla legge sul ripristino della natura : a che punto siamo con il Green Deal ? Ce lo siamo chiesti durante l'undicesima puntata di diventò presidente della Commissione europea, l'obiettivo di rendere l'Ue il primo continente climaticamente neutrale è rimasto un punto fermo. A cambiare, però, è stato il percorso segnato per raggiungere il traguardo.

Dopo le proteste del mondo dell'industria e di quello agricolo e con l'avvicinarsi delle elezioni europee - che si terranno, in Italia, l'8 e il 9 giugno -, infatti, le politiche green più discusse sono state un po' ammorbidite. Un fatto che ha incrementato i malumori dei Verdi, visto anche lo stallo in Consiglio Ue della legge sul ripristino della natura."Dopo l'importante riforma della Pac fatta in epoche bibliche fa - prima del Covid e prima dell'invasione russa dell'Ucraina -, avevamo accelerato in maniera significativa sugli impegni ecologici degli agricoltor

Green Deal Legge Sul Ripristino Della Natura Politiche Green Industria Agricoltura Elezioni Europee Verdi Consiglio Ue

