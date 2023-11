Il grano dei morti: la ricetta pugliese che omaggia i defunti

Grano tenero, noci, melograno, cioccolato fondente, vincotto, zucchero, cannella, frutta candita: al netto di qualche tocco personale, sono questi gli ingredienti alla base di unae in particolare nella zona foggiana. Qui il grano dei morti viene preparato nella notte tra l’1 e il 2 novembre per omaggiare e ricordare i defunti. In riguardo a questa funzione,Le origini del piatto sono antiche e misteriose.

Anche agli altri ingredienti sono legati vari simbolismi, su cui si potrebbero spendere diverse parole. Interessante è notare che si tratta di una tradizione legata molto agli, dunque impossibile da reperire in contesti commerciali (come botteghe o ristoranti). Il secondo nome con cui è conosciuto questo piatto, oltre che grano dei morti, èIl giorno precedente mettere a bagno il grano per 12 ore. Lessarlo il giorno successivo per 15-20 minuti. Farlo raffreddare bene.

