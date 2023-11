“Il grande inganno sul Mezzogiorno”. O almeno così lo definiscono le opposizioni. La sensazione è che l’esecutivo Meloni stia puntando la sua campagna elettorale al Sud in vista delle Europee su progetti grandiosi – dal Ponte sullo Stretto alla Zes unica –, di facile sforzo comunicativo, senza però stimolare nei fatti gli investimenti per il meridione. Il Ponte costa 11,5 miliardi e per la Corte dei Conti avrà un “impatto economico limitato”.

Matteo Salvini garantisce che i soldi sono già stati individuati in manovra, ma è un fatto che il ministro Giancarlo Giorgetti ha preso l’impegno a reperire fonti di finanziamento alternative, così “da ridurre l’onere dell’opera, al momento interamente in carico al bilancio dello Stato”. Intanto la premier Giorgia Meloni rivendica a parole l’impegno del suo governo verso il Sud con la nascita della Zes Unica, un’area di agevolazioni fiscali e burocratiche per l’intero Mezzogiorno alla quale la manovra riserva appena due miliard

:

HUFFPOSTITALİA: Una giornata per capire perché Meloni fa di tutto per non parlare di manovraEnti locali, associazioni di categoria e istituzioni di garanzia auditi in Senato perché dicano la loro sulla legge di bilancio. Un lunghissimo elenco di criti…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Il flop sulla giustizia e la promessa di Meloni Giorgia Meloni ha promesso la separazione delle carriere dei magistrati, ma il quadro politico è cambiato e altre questioni hanno preso il sopravvento.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Welfare a rischio, debito vulnerabile, nulla per la crescita: il fragilissimo equilibrio della manovra MeloniNelle audizioni tutte i limiti della legge di Bilancio. Per la Corte dei Conti quadro 'esposto alle intemperie” e prestazioni sanitarie in pericolo. Tagli…

Fonte: repubblica | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: Vietare la carne coltivata: la battaglia del governo di Giorgia MeloniIl governo di Giorgia Meloni sta lottando per vietare la produzione e il commercio di carne coltivata, nonostante sia già vietata. Questa settimana la legge sarà approvata definitivamente alla Camera.

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Ucraina, Meloni sente Zelensky: sostegno a Kiev per pace giusta'Fu l'Ucraina a fare saltare il Nord Stream 2', il gasdotto che corre dalla Russia alla Germania nelle profondità del Mar Baltico. La rivelazione su u...

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

LASTAMPA: Transazione offshore di Abramovich solleva interrogativi sul calcio e l'interferenza russaUna transazione offshore di Roman Abramovich verso un agente di calcio italiano solleva interrogativi sul mondo del calcio e l'interferenza dei soldi opachi russi nelle democrazie europee.

Fonte: LaStampa | Leggi di più »