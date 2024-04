Il governo ungherese respinge richiesta di domiciliari per donna detenuta da 13 mesi

Nessuna richiesta diretta da parte del governo italiano (o di qualsiasi altro importante mezzo di informazione) al governo ungherese renderà più semplice difendere il caso di, perché il governo, come in qualsiasi altra democrazia moderna, non ha alcun controllo sui tribunali.

A scriverlo, in un post su X, è stato il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, dopo che giovedì scorso è stata respinta la richiesta dei domiciliari per la donna di 39 anni detenuta ormai dai 13 mesi inKovacs ha poi ricordato le parole del ministro degli Esteri, Peter Szijjártó, secondo cui "non si è trattato di un crimine commesso per capriccio, ma di un atto ben pensato e pianificato" da parte di una persona che ora "viene dipinta come una martire". E ha chiarito "che nessuno, nessun gruppo di estrema sinistra, dovrebbe vedere l'Ungheria come una specie di ring dove venire a pianificare di picchiare qualcuno a morte

