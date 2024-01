Dopo il bis di Quota 103 in versione «penalizzata», il governo rallenta la corsa sulle pensioni. Ma l’ipotesi di una riforma organica è tutt’altro che accantonata perché resta un obiettivo che Palazzo Chigi intende centrare entro la fine della legislatura. Per capire come sarà riorganizzata l’impalcatura previdenziale del nostro Paese occorrerà ancora del tempo.

Ma una prima indicazione è arrivata proprio da Giorgia Meloni in quella che è diventata la conferenza stampa di «inizio anno»: la sostenibilità del pianeta previdenza «va costruita con equilibrio: il sistema migliore possibile ma uguale per tutti». Il punto di arrivo sarebbe quello della razionalizzazione delle varie regole che in molti casi differenziano soprattutto le uscite anticipate. E il denominatore comune, sulla falsariga di quanto già previsto dall’ultima legge di bilancio, dovrebbe essere l’adozione a tutto campo del metodo contributivo per qualsiasi pensionamento prima dei limiti di vecchiai





