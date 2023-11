Il governo non finanzia la giustizia

Doveva essere il governo che avrebbe rivoluzionato la giustizia. Per il momento, non solo sta rivoluzionando ben poco, ma si sta guardando bene anche dal finanziare il settore. Nonostante proprio pochi giorni fa il Guardasigilli, Carlo Nordio, avesse parlato della necessità di ridurre i tempi del processo ed evidenziato che le lungaggini sono dovute a una “sproporzione tra mezzi e fini”, alle parole non sono seguiti i fatti.

Buoni propositi, quelli del Guardasigilli, che però non vengono tradotti su carta: mancano i giudici, mancano i funzionari, non si sa bene che fine faranno gli addetti all’ufficio del processo, il cui contratto scadrà tra non molto. In questo panorama a tinte fosche si inserisce la manovra. Che rende ancora più critico lo scenario: a eccezione di una misura sui magistrati onorari di vecchia nomina, sulla giustizia in finanziaria c’è il vuoto. Non solo: c’è la previsione di ridurre il budget per gli anni a venir

