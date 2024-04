Il Governo lancia un piano straordinario per sconfiggere le liste d'attesa

Il Governo , con in prima fila il ministro della Salute Orazio Schillaci , è pronto a lanciare un piano straordinario che vale fino a 600 milioni l’anno da replicare fino a fine legislatura per sconfiggere il nemico numero uno della Sanità italiana: le liste d’attesa.

I fondi serviranno per pagare l’extra lavoro di medici e infermieri ma anche per acquistare dalle strutture private le prestazioni se gli ospedali pubblici non ce la faranno con le loro forze: ma rispetto al passato le risorse non saranno distribuite a pioggia alle Regioni che neanche davanti alla grande domanda di cure del dopo pandemia sono state capaci di spenderli tutti, stavolta i soldi saranno assegnati dal ministero della Salute direttamente alla singola Asl dove la coda per una lastra, una tac o un ricovero sono più lunghe come risulterà dall’attento monitoraggio che si sta mettendo in pied

