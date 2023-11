Il governo italiano riceverà la pagella economica di Bruxelles

Il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a Bruxelles - foto LaPresse (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert) Next, la newsletter di Europa Today che vi racconta cosa bolle in pentola nella settimana europea a venire, a cura oggi di- Per il governo di Giorgia Meloni è in arrivo la pagella (economica) di Bruxelles. Martedì 21 la Commissione europea presenterà i suoi pareri sui documenti di bilancio degli Stati membri dell'area dell'euro.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze italiano, Giancarlo Giorgetti, ha sostenuto che il disavanzo pubblico è destinato a scendere sotto la soglia del 3% entro il 2026, e che per lo stesso anno il rapporto debito/Pil dovrebbe arrivare al 139,6% dall'attuale 143,5%, il secondo più alto dell'Eurozona dopo quello della Grecia.- Ma il calo del disavanzo pubblico potrebbe essere giudicato troppo lent





🏆 5. romatoday » Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Unicef, 4.600 bambini sarebbero stati uccisi e quasi 9.000 sarebbero stati feritiUnicef, 4.600 bambini sarebbero stati uccisi e quasi 9.000 sarebbero stati feriti La Direttrice Russel in visita alla Striscia di Gaza denuncia le gravi violazioni contro i minori tra cui mutilazioni, rapimenti e attacchi alle scuole agi

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »

Stati generali green economy chiudono con 500.000 contattiSi sono conclusi gli Stati Generali della Green Economy, con un grande successo di pubblico in presenza e interazioni social: due giorni con oltre 1. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »

Stati Generali della green economy: “Senza transizione il lavoro crolla”Dai calcoli di Confindustria e Rse sulla decarbonizzazione emerge un guadagno netto di 1,14 milioni di posti di lavoro

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »

ransizione green, benefici superiori ai costi. I numeriA Rimini, all’interno di Ecomondo, la 12esima edizione degli Stati Generali della Green Economy

Fonte: Adnkronos - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »

Clima, emissioni tagliate del 5% invece che del 45%: così gli Stati non rispettano gli impegniL'allarme dagli stati generali della Green economy

Fonte: Adnkronos - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »

Investimenti green, partnership Green Horse Advisory-CircularityCamilla Colucci, Ceo e co-founder di Circularity: 'Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership strategica con Green Horse Advisory.

Fonte: Adnkronos - 🏆 5. / 89,32 Leggi di più »