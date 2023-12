Il Governo francese vieta l'uso di WhatsApp per motivi di sicurezza

Usi WhatsApp? Secondo il Governo francese la famosa app di messaggistica istantanea non è sicura come appare. Ecco perché dall’8 dicembre i ministri d’Oltralpe non potranno più utilizzarla. Il Governo francese ha invitato i ministri e i membri degli staff ministeriali a eliminare dai loro smartphone l’app di messaggistica istantanea.





DonnaModerna » / 🏆 44. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Il governo definisce bene le caratteristiche del governoDopo aver vinto le elezioni trasformando in capri espiatori i migranti, nel primo anno è stata la volta dei percettori del reddito di cittadinanza e adesso delle organizzazioni sindacali – quando fanno il loro mestiere – e dei lavoratori e lavoratrici che lottano.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Lufthansa, dal 2024 WhatsApp libero in voloIl via da metà gennaio su alcune rotte a corto e medio raggio: l’utilizzo dei servizi di messaggistica sarà illimitato e gratuito

Fonte: repubblica - 🏆 32. / 53 Leggi di più »

Dal 2024 Lufthansa consentirà WhatsApp gratis illimitato in voloDa metà gennaio 2024 la compagnia permetterà l'uso del WiFi su molti voli a corto e medio raggio in Europa

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

WhatsApp introduce un codice segreto per proteggere le chatWhatsApp ha introdotto un codice segreto per proteggere le chat e garantire un ulteriore livello di privacy. Si potrà impostare una password unica per nascondere le chat con lucchetto e renderle più difficili da trovare. Il codice segreto sarà disponibile in tutto il mondo nei prossimi mesi.

Fonte: MediasetTgcom24 - 🏆 3. / 94 Leggi di più »

Chat di WhatsApp ed email sono corrispondenzaLa Corte costituzionale stabilisce che chat ed email sono corrispondenza e ciò ha effetti sui processi in corso e su quelli a venire, ma anche su alcuni procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati.

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Sicurezza, hacker diffondono versione fasulla di WhatsAppOltre 340mila installazioni del software condiviso su Telegram (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »